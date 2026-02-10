La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

La inflación de enero de 2026 fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses, informó este martes el INDEC. La variación mensual mostró una des/aceleración de x puntos porcentuales contra diciembre.

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

Asimismo, la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).