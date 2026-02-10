La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

1444380w790h531c.jpg

La inflación de enero de 2026 fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses, informó este martes el INDEC. La variación mensual mostró una des/aceleración de x puntos porcentuales contra diciembre.

La división de mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%).

Asimismo, la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

Internacionales

WhatsApp Image 2026-02-10 at 12.49.17

Retiro voluntario: el ejecutivo provincial reglamentó la ley 4200-H

8db2e9af-cc8d-4d84-aca7-db33a1307c21_16-9-discover-aspect-ratio_default_0

Caso Cecilia: prisión perpetua para César, Emerenciano y Marcela

1764700039772

Oficios con más salida laboral en Resistencia: qué se busca y cuánto se paga