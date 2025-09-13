Presidencia de la Plaza intensifica el mantenimiento de desagües pluviales en Quinta Nº 4

Presidencia de la Plaza, Chaco. La Municipalidad de Presidencia de la Plaza continúa con su plan de mejoras en la infraestructura de desagües pluviales, una tarea clave para prevenir anegamientos en la temporada de lluvias que se aproxima.

Durante la jornada de ayer, el equipo municipal concentró los trabajos en la zona de la Quinta Nº 4, donde se ejecutan tareas de zanjeo, limpieza de puentes y desobstrucción de alcantarillas, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua de lluvia.

Una acción preventiva clave

Desde el municipio remarcaron que estas acciones son fundamentales para cuidar la infraestructura urbana y garantizar la seguridad de los vecinos. El correcto funcionamiento de los desagües no solo evita inundaciones en los barrios, sino que también protege calles, viviendas y espacios públicos frente a las precipitaciones intensas.

Compromiso con una ciudad más preparada

Las autoridades locales destacaron que este tipo de mantenimiento forma parte de un plan integral de preparación para la temporada de lluvias, que incluye la limpieza periódica de canales, la reparación de puentes y la detección de puntos críticos.

“Seguimos trabajando por una ciudad más limpia, segura y preparada para todos”, indicaron desde la Municipalidad, subrayando que la prevención es la mejor herramienta para mitigar el impacto de las lluvias y resguardar a la comunidad.