Concepción del Bermejo refuerza la prevención del dengue con operativos en el Barrio Sur

Concepción del Bermejo, Chaco. Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, la Municipalidad de Concepción del Bermejo intensificó las acciones de prevención del dengue, concentrando durante esta semana los trabajos de control en el Barrio Sur.

Operativo de control de vectores

El equipo municipal de control de vectores recorre la zona para eliminar posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. La estrategia incluye fumigación en espacios clave, relevamiento de patios y asesoramiento a los vecinos sobre cómo reducir los riesgos.

Recomendaciones a la comunidad

Desde el municipio se solicita a los vecinos mantener los patios limpios y libres de objetos que puedan acumular agua, como neumáticos, botellas y plásticos en desuso.

También se recomienda cubrir con media sombra o plásticos bien ajustados los aljibes, tachos y depósitos de agua, ya que el mosquito puede colocar una gran cantidad de huevos en recipientes que contengan agua estancada, incluso en cantidades mínimas.

Llamado a la prevención compartida

Las autoridades locales remarcaron que el éxito de la campaña depende de la colaboración activa de la comunidad, dado que la eliminación de criaderos es una de las medidas más eficaces para frenar la propagación de la enfermedad.