PRESIDENCIA DE LA PLAZA: AVANZAN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN BARRIOS EN CRECIMIENTO

La Municipalidad de Presidencia de la Plaza continúa ejecutando obras clave para acompañar el crecimiento urbano y mejorar la calidad de vida de los vecinos. En esta oportunidad, se realizaron importantes trabajos de suelo y enripiado en la Quinta N°38, uno de los barrios nuevos de la localidad.

Las tareas fueron ejecutadas con fondos genuinos del municipio, lo que refleja una administración orientada a optimizar recursos propios y destinarlos a obras concretas. La intervención permite mejorar notablemente la circulación vehicular y peatonal, especialmente durante los días de lluvia, cuando el estado de las calles suele dificultar el tránsito.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que estas acciones forman parte de una planificación integral que busca llegar a cada sector de la ciudad, acompañando el desarrollo de nuevos barrios y garantizando mejores condiciones de accesibilidad para los vecinos.

“Seguimos trabajando con planificación y recursos propios para llegar a cada barrio y mejorar la calidad de vida de la comunidad”, señalaron desde el municipio, reafirmando el compromiso con el crecimiento ordenado y sostenido de Presidencia de la Plaza.