Cosquín Rock 2026: así se prepara el festival que atravesará a distintas generaciones

La música en vivo tiene la capacidad de transformar un territorio en un punto de encuentro colectivo. Cada año, miles de personas se movilizan para compartir experiencias que combinan sonido, paisaje y emoción, y que se viven como rituales compartidos.

En ese entramado cultural, los festivales ocupan un rol central al reunir públicos diversos y proponer espacios de convivencia. Córdoba, con su geografía serrana y su tradición musical, vuelve a ser escenario de una de las citas más esperadas del calendario argentino.

Así, Cosquín Rock se prepara para una nueva edición que tendrá lugar el 14 y 15 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla. Serán dos jornadas consecutivas que convocarán a personas de todo el país para participar de uno de los encuentros culturales más convocantes de Argentina.

Dos jornadas atravesadas por la diversidad musical

A lo largo de su recorrido, el festival se caracterizó por proponer cruces entre trayectorias reconocidas y expresiones emergentes. Esa lógica vuelve a marcar la edición 2026, con una programación que abarca distintos géneros y escenas actuales.

Dos jornadas de música y encuentro con la protección de Life Seguros acompañando la experiencia (Life Seguros) Dos jornadas de música y encuentro con la protección de Life Seguros acompañando la experiencia (Life Seguros)

Durante la primera jornada, el escenario recibirá a referentes históricos del rock nacional junto a artistas que marcaron distintas etapas de la música popular. Divididos, Babasónicos, La Vela Puerca y Las Pelotas encabezan una propuesta que dialoga con varias generaciones y sostiene una identidad reconocible.

Al mismo tiempo, la grilla incorpora figuras asociadas a nuevos lenguajes sonoros. Lali, Trueno, YSY A y Silvestre y La Naranja aportan diversidad estética y amplían el alcance del festival.

Luego, el segundo día renueva la dinámica con otra serie de presentaciones que mantienen la intensidad a lo largo de toda la jornada. La propuesta invita a explorar cruces estilísticos, con shows que van desde clásicos hasta expresiones contemporáneas distribuidas en varios escenarios.

Además de la programación artística, Cosquín Rock se distingue por la experiencia integral que propone dentro del predio. La circulación entre escenarios, los espacios comunes y los servicios forman parte de una organización pensada para acompañar jornadas extensas.

El festival vuelve a Santa María de Punilla con dos días de shows (Life Seguros) El festival vuelve a Santa María de Punilla con dos días de shows (Life Seguros)

En ese sentido, el festival funciona como un espacio de encuentro donde se combinan música, descanso y socialización. Esa lógica permite que la experiencia se viva de forma continua durante los dos días.

Un acompañamiento integral durante el festival

Como parte del cierre de su campaña “Life is Life. Vivila. Potenciala. Protegela.”, Life Seguros estará presente en Cosquín Rock 2026. La compañía forma parte del evento con una propuesta alineada a la idea de disfrutar momentos de alta intensidad con mayor tranquilidad.

Durante ambas jornadas, contará con el Espacio Encuentro Life: un punto pensado para sumar comodidad, organización y apoyo al público. La iniciativa busca responder a necesidades habituales de los festivales y aportar valor a la experiencia dentro del predio.

Escenarios, artistas y público se cruzan en una nueva edición del festival (Life Seguros) Escenarios, artistas y público se cruzan en una nueva edición del festival (Life Seguros)

Por otro lado, la empresa cumple un rol central como aseguradora del evento, lo que brinda respaldo tanto a los asistentes como a los equipos de trabajo. Ese acompañamiento se extiende a todo lo que sucede detrás de escena y resulta clave para el desarrollo general del festival.

Con jornadas largas y una gran circulación de personas, la planificación previa aparece como un aspecto fundamental. La hidratación constante, el uso de protección solar, el calzado adecuado y la organización de los horarios influyen de manera directa en cada día.

Asimismo, definir puntos de encuentro, reconocer zonas de descanso y llevar solo lo necesario permite moverse con mayor comodidad. Estas decisiones simples ayudan a optimizar el tiempo y a disfrutar cada presentación sin contratiempos.

De esta manera, Cosquín Rock vuelve a proyectarse como un ritual colectivo que combina música, encuentro y territorio. Dos días intensos que reúnen artistas, públicos y emociones en un mismo espacio, con el resguardo de Life Seguros en una experiencia pensada para vivirse a pleno y quedar en la memoria.

Para más información sobre la presencia de Life Seguros en el festival, hacer clic acá.