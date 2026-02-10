Sameep disminuirá el servicio de agua potable por trabajos en el Primer Acueducto

Sameep informa que este martes 10, desde horas tempranas, se llevará adelante una intervención programada sobre la línea del Primer Acueducto, en la zona de Barranqueras, específicamente en el sector del Puente Río Negro, a la vera del río. Para la realización de los trabajos será necesario interrumpir el bombeo del Primer Acueducto desde Barranqueras, lo que provocará una disminución del servicio de agua potable en algunas localidades del interior provincial .

Las localidades que se verán directamente afectadas son: Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi. En tanto, el impacto será menor en Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina, ya que estas ciudades reciben aporte del Segundo Acueducto, con cabecera en Sáenz Peña.

En paralelo, personal de servicios realizará la limpieza de la cisterna de la localidad de Lapachito, con el objetivo de dejar las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento.

El jefe del Departamento Acueductos, Germán Ojeda Silva, explicó que «una vez finalizados los trabajos, el servicio se restablecerá de manera paulatina, normalizándose progresivamente la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas por la intervención».

Sameep solicita a los usuarios hacer un uso racional del agua potable durante el tiempo que duren los trabajos y agradece la comprensión ante las molestias ocasionadas.