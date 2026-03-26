La actividad económica subió 1,9% anual en enero

La actividad económica registró en enero su segunda suba consecutiva, tanto en términos anuales como mensuales. Sin embargo, se mantuvo la disparidad sectorial, con el agro, la energía y la intermediación financiera liderando las subas, pero con la industria y el comercio, a la baja.

En ese contexto, el Indec informó este jueves que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) subió en enero 1,9% respecto del mismo mes del año pasado, al tiempo que en la comparación mensual, tuvo una mejora del 0,4%.

Con relación a igual mes de 2025, diez de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron

subas en enero. Se destacaron la Pesca, con una variación interanual del 50,8%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1%).

Asimismo, la actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras, con un 9,6% interanual. La suma de ambos sectores aportó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

Por otro lado, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2% i.a.) y Electricidad, gas y agua (-3,0% i.a). Estos sectores, junto con Industria manufacturera (-2,6% i.a.) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6% i.a.), le restaron 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE.