Cristina Kirchner declara en la causa Cuadernos y apunta contra un «circo judicial»

La expresidenta Cristina Kirchner se presenta este martes en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa conocida como «Cuadernos», en una audiencia que se desarrolla de manera presencial.

En la previa, la exmandataria confirmó su asistencia a través de redes sociales y cuestionó el cambio de modalidad del proceso, que hasta ahora se realizaba de forma virtual. Según planteó, la decisión responde a una lógica mediática y forma parte de lo que definió como un «circo judicial». «Cuando el Poder Ejecutivo no le da respuestas a la sociedad, el Partido Judicial y los medios le dan espectáculo», sostuvo.

Cristina también vinculó su presentación con la situación económica actual y lanzó críticas al gobierno de Javier Milei. En ese sentido, afirmó que la exposición pública del juicio no logrará ocultar lo que describió como «un deterioro social marcado por cierre de fábricas, caída del poder adquisitivo, aumento del endeudamiento y crecimiento de la pobreza».

La expresidenta calificó este escenario como una «catástrofe social y económica» y lo atribuyó a las políticas del actual Ejecutivo. Además, sumó cuestionamientos al manejo de otras investigaciones judiciales, al señalar supuestas demoras en el tratamiento de denuncias.

En paralelo, sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, informaron al tribunal que Cristina Kirchner hará uso de su derecho a declarar durante la audiencia. También solicitaron que, una vez finalizada su exposición, se le permita retirarse para regresar a su domicilio, en coordinación con el operativo de seguridad.

La jornada se desarrolla bajo fuerte expectativa política y mediática, en un contexto de alta tensión entre el oficialismo y la oposición.