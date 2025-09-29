¿Por qué este lunes 29 no abren los comercios?

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre. En este año, el día no laborable para los trabajadores del sector se trasladará al lunes 29 de septiembre, como día de descanso. Por ese motivo, la mayoría de los negocios cerrarán sus puertas ese día .

Según la Ley 26.541, dicha conmemoración que se celebra el 26 de septiembre de cada año, será un día de descanso para todos los trabajadores mercantiles «asimilándose dicho día a los feriados nacionales, a todos los efectos legales».

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Bistman, explicó que durante los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. «La remuneración es equiparable como la de un día feriado, por lo tanto, la decisión de trabajar el lunes 29 de septiembre queda a criterio de cada comerciante, y si lo hace, debe abonar doble la jornada a su personal«, señaló.