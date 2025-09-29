La economía tuvo un rebote del 0,7% en agosto y el interanual fue del 5,5%

159298w850h480c.jpg

La consultora Orlando J. Ferreres & Asociados registró un rebote en la actividad económica del 0,7% en agosto, en comparación con julio, y del 5,5%. La actividad creció en la medición desestacionalizada .

Según este Índice General de Actividad (IGA), en el acumulado de los primeros ocho meses del año, la actividad económica avanzó un 5,8% respecto de igual período de 2024, impulsado por la intermediación financiera, el comercio mayorista, la industria manufacturera y la actividad minera.

A pesar de estos datos positivos, desde la consultora señalaron: «Las tensiones cambiarias y los traspiés políticos del gobierno aumentaron la incertidumbre sobre la marcha económica. Si bien el apoyo explícito de Estados Unidos ayudó a calmar los mercados, la evolución de la actividad parece atada al resultado electoral de octubre».

