Policía de Taco Pozo realizó mantenimiento en el límite tripartito y controles preventivos

Personal de la Comisaría de Taco Pozo llevó adelante en la mañana de este viernes una jornada de mantenimiento y tareas preventivas en la zona del límite tripartito que une a las provincias de Chaco, Salta y Santiago del Estero, ubicado a unos 22 kilómetros del casco urbano de la localidad.

La actividad, encabezada por el sargento ayudante Walter Daniel Figueroa, incluyó pintura y acondicionamiento del mojón que marca la unión de las tres provincias, utilizando recursos propios de la dependencia policial.

En paralelo, se desplegaron operativos de control vehicular e identificación de personas con el objetivo de prevenir hechos delictivos en esta zona estratégica de tránsito.

El subcomisario Rodrigo Alejandro Flores, jefe de turno de la unidad, informó que estas acciones forman parte de un esquema de trabajo preventivo que busca reforzar la seguridad en áreas limítrofes y fortalecer la presencia policial en distintos puntos del interior chaqueño.