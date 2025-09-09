Una pareja espera su primer hijo y ganó $96 millones con la Poceada

Una joven de 26 años y su pareja, ambos de Charata, se alzaron con un espectacular premio de 96 millones de pesos, gracias a un ticket automático que les permitió meterse en el lote de ganadores de la Quiniela Poceada durante el sorteo del 4 de septiembre pasado.

«Como se dice habitualmente, este bebé viene con un pan bajo el brazo», remarcó la flamante ganadora, quien junto a su esposo se presentaron en la sede de Lotería Chaqueña, con la emoción a flor de piel que los embarga en este momento tan especial de sus vidas.

«El mes pasado nos mudamos a una casa que alquilamos, pero con este premio vamos a poder cumplir el sueño de nuestro propio techo; una felicidad enorme porque para diciembre esperamos la llegada de nuestro bebé», relató la mujer.

Para esta joven pareja charatense, la fortuna vino de la mano de una apuesta automática. «Tenemos una jugada fija, pero siempre hacemos otra automática», revelaron. Y fue, precisamente, la combinación aleatoria la que les permitió sumar los cinco aciertos.

El ticket, compuesto por los números 18, 24, 46, 80 y 84, fue jugado en la Sub-Agencia 124/10 de Joana Sánchez, que se encuentra sobre Juan José Paso 193 de Charata. Gracias a ello, la joven pareja se alzó con una suma total de 96.051.697 pesos.

Vale recordar que el primer premio durante la edición del jueves 4 de septiembre fue compartido junto a otros dos ganadores, uno de Machagai y otro Resistencia, a quienes correspondió el mismo monto.

«Ya tenemos vista nuestra casa. Es a estrenar y muy cerca del lugar donde trabajamos», revelaron estos felices jóvenes que serán padres por primera vez y a los que la Poceada Chaqueña les dio un motivo más para sonreír.