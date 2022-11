Pensando en México: Lionel Messi hizo kinesiología pero entrenó a la par de sus compañeros

Impactos: 5

El capitán argentino arrastra una molestia en el sóleo desde el partido con Emiratos Árabes Unidos, pero llega bien al partido con México.

Después del terremoto que provocó la derrota de Argentina ante Arabia Saudita en el debut del Mundial Qatar 2022, la Selección debe mostrar ante México que está en condiciones de revertir ese mal arranque. Para eso es clave que Lionel Messi se encuentre bien físicamente.

Esta mañana hubo temor por el paso del crack por la sala de kinesiología, que provocó el rumor de que no se entrenó a la par de sus compañeros. Surgieron rumores sobre una lesión en el tobillo y un supuesto desgarro, pero todo tiene que ver con una sobrecarga muscular que arrastra por la seguidilla de partidos, pero su presencia en la final ante México no está en riesgo.

“Leo Messi se entrenó a la par. Hizo una parte de kinesiología más temprano por la misma molestia en el sóleo que tuvo antes del partido vs Arabia. Va a ser titular el sábado. Ningún jugador con una lesión significativa puede jugar 180’ en 6 días”, aclaró el periodista Gastón Edul en su cuenta de Twitter.

Los cambios que se vendrían de cara al duelo del sábado, a las 16, estarían en la defensa y el mediocampo. Parece casi segura la salida de Cristian Romero dejando su lugar a Lisandro Martínez. También sería posible el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina y Enzo Fernández o Alexis Mac Allister en reemplazo del Papu Gómez.

De todos modos, por el momento no hay certezas y todo está por definirse en los próximos entrenamientos.