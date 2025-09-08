Fontana: estudiantes disfrutaron de los Juegos de Posta en el marco de la Estudiantina 2025

La ciudad de Fontana vivió una tarde cargada de entusiasmo y energía juvenil con la realización de los Juegos de Posta, una propuesta deportiva y recreativa destinada a estudiantes de 4.º y 5.º año de colegios secundarios de la localidad.

El evento, desarrollado en el polideportivo municipal, se enmarca dentro de las actividades de la Estudiantina 2025, una de las celebraciones más esperadas por los jóvenes fontanenses. La jornada combinó diversión, sana competencia y compañerismo, convirtiéndose en una oportunidad para fortalecer vínculos entre las distintas promociones.

Un incentivo para las promos

Los Juegos de Posta no solo representaron un espacio de recreación, sino también una instancia clave dentro del sistema de puntajes que permitirá a las promociones sumar ventajas para dos objetivos muy valorados por los estudiantes: las remeras de la promo y el viaje de egresados.

“Este tipo de actividades no solo generan diversión, sino que fortalecen la identidad de los jóvenes y les dan un sentido de pertenencia con su escuela y con la comunidad”, destacó Jorgelina Aguirre, secretaria de Cultura, Popular, Deporte y Turismo Social, quien acompañó la jornada.

Deporte, recreación y comunidad

Con pruebas en equipo que exigieron coordinación, rapidez y trabajo conjunto, los estudiantes vivieron una tarde diferente, en la que se priorizó la sana competencia y la participación colectiva. La iniciativa forma parte de una serie de propuestas que el municipio impulsa con el objetivo de promover el deporte y la recreación como herramientas claves en el desarrollo integral de los adolescentes.

El intendente Fernando Cuadra reafirmó en varias oportunidades que la gestión busca “dar protagonismo a los jóvenes, generar espacios de encuentro y fortalecer las tradiciones de la Estudiantina como parte de la identidad de Fontana”.

Estudiantina 2025: tradición que crece

La Estudiantina de Fontana se consolida año tras año como un evento cultural y social de referencia en la provincia, integrando competencias deportivas, artísticas y recreativas que ponen en valor la creatividad y el compromiso de los estudiantes secundarios.

Con el acompañamiento del municipio, la edición 2025 avanza con una agenda repleta de actividades, donde cada instancia suma puntos para las promociones, pero también genera recuerdos que quedarán grabados en la memoria de cientos de jóvenes que atraviesan su última etapa escolar.