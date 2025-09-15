Patinadoras de Colonia Popular se destacaron en el 4º Torneo Provincial de Patín Artístico en Charata

546426205_122243090234167730_4414936688264965595_n

El pasado domingo, la ciudad fue escenario del 4º Torneo Provincial de Patín Artístico, donde las representantes de Colonia Popular brillaron con un desempeño que llenó de orgullo a la comunidad.

Las alumnas del Centro Educativo Comunitario (CEC) Popular y de la Escuela Municipal de Patín demostraron talento, disciplina y un notable crecimiento deportivo, logrando importantes reconocimientos en una competencia que reunió a jóvenes patinadoras de distintos puntos de la provincia.

Entre los resultados más destacados, Amira Auad obtuvo el tercer puesto, consolidando su trabajo de preparación y esfuerzo. Por su parte, Elna Pertile y Zoe Barco recibieron menciones especiales en sus nuevas categorías, reflejo del compromiso y la dedicación con la que vienen entrenando.

El acompañamiento técnico estuvo a cargo de la profesora Giuliana Codutti, quien fue reconocida por su compromiso en la formación de las jóvenes y su constante apoyo durante el torneo.

Desde la Municipalidad de Colonia Popular, la intendenta Mariela Soto y su equipo felicitaron a las deportistas y destacaron el valor del deporte como espacio de esfuerzo, disciplina y compañerismo, cualidades que las patinadoras demostraron con orgullo sobre ruedas.

El torneo provincial no solo permitió mostrar el nivel competitivo de las jóvenes, sino también fortalecer la presencia de Colonia Popular en el ámbito deportivo chaqueño. Un logro que motiva a continuar impulsando la práctica del patín artístico y a seguir acompañando el desarrollo de nuevos talentos locales.

 

Más Noticias

548861592_18085684138879922_8219204941542786983_n

Agronea Pampa: segundo día de una expo que muestra el potencial productivo y cultural de la región

549857120_1127065746239696_2188450230455888749_n

Puerto Tirol celebró el “DesconectArte Abuelazo” con música, baile y agasajos para los adultos mayores

547198077_1206941474796015_4494666025311780423_n

Charadai celebró el Día del Bailarín de Folklore con una velada llena de tradición y orgullo cultural

Te pueden interesar

TMR6IM66CFFG5DXWQRAQI2MWPY

Convocatoria Para Emprendedores: Bienal Internacional De Esculturas 2026

546426205_122243090234167730_4414936688264965595_n

Patinadoras de Colonia Popular se destacaron en el 4º Torneo Provincial de Patín Artístico en Charata

548861592_18085684138879922_8219204941542786983_n

Agronea Pampa: segundo día de una expo que muestra el potencial productivo y cultural de la región

549857120_1127065746239696_2188450230455888749_n

Puerto Tirol celebró el “DesconectArte Abuelazo” con música, baile y agasajos para los adultos mayores

547198077_1206941474796015_4494666025311780423_n

Charadai celebró el Día del Bailarín de Folklore con una velada llena de tradición y orgullo cultural