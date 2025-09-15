Convocatoria Para Emprendedores: Bienal Internacional De Esculturas 2026

”Desde el Gobierno del Chaco reconocemos el talento y la dedicación de nuestros emprendedores, como pilares fundamentales del desarrollo provincial. Por ello, extendemos esta invitación al evento que eleva la identidad de nuestra región y potencia el desarrollo colectivo”- expresaron desde Emprendedurismo.

El Ministerio de la Producción, a través de la Subsecretaría de Emprendedurismo Urbano y Rural y Espacio Emprendedor, convoca a todos los emprendedores de la provincia a ser parte de la Bienal Internacional de Esculturas 2026.

Este evento, reconocido mundialmente, representa una plataforma excepcional para la proyección y el desarrollo de emprendimientos locales. Su participación no solo contribuirá al enriquecimiento de nuestra cultura, sino que también ofrecerá una oportunidad inigualable para el crecimiento económico de los proyectos.

“Los invitamos a realizar su inscripción formal para participar en el proceso de selección de expositores de la Bienal 2026. Su participación es crucial para mostrar la capacidad innovadora de nuestro sector emprendedor”- agregaron.

Deberán ingresar a www.gobiernoabierto.chaco.gob.ar, dirigirse a Participación Ciudadana y luego a  Emprendedurismo. Hacer click en el banner de BIENAL 2026, descargar formulario de inscripción, rellenarlo y firmarlo. Adjuntar la documentación solicitada, y presentar en la oficina 7, del 3er. Piso de Casa de Gobierno- Marcelo T. de Alvear 145, Resistencia.

Beneficios de la participación:

-Visibilidad masiva: La Bienal es un punto de encuentro que congrega a cientos de miles de visitantes y genera un impacto mediático a nivel nacional e internacional. Su marca y productos estarán expuestos a una audiencia sin precedentes.

-Vinculación estratégica: Tendrá la posibilidad de establecer conexiones valiosas con otros emprendedores, empresarios, inversores y representantes de instituciones públicas y privadas, facilitando la creación de alianzas y el acceso a nuevos mercados.

-Impulso Comercial: La Bienal no solo es un evento cultural; es un motor económico que dinamiza la actividad comercial de la provincia, ofreciendo un escenario ideal para incrementar sus ventas y fortalecer su posicionamiento en el mercado.

 

 

