Panzardi: «Estamos comprometidos en apoyar la producción local»

Este fin de semana, la intendente de Laguna Blanca y candidata a diputada nacional por «Vamos Chaco», Claudia Panzardi, participó de la Expo Rural de Margarita Belén, desde donde destacó la producción local.

«Recorrimos los distintos stands, donde queda demostrado el trabajo y la producción que llevan adelante, hoy expuestos en este lugar», dijo la jefa comunal.

«Es muy importante que podamos compartir y apoyar la producción local, ya que queremos apuntalar más a nuestras economías regionales, visibilizando el trabajo que realizan e invirtiendo desde el Estado. Tenemos una mirada política proyectando a futuro con iniciativas que incentiven a la producción, que mejoren los standares de la economía regional, que defiendan el INTA, que es tan importante y que viven momentos de incertidumbre, tras el decreto del cierre de Milei», detalló la candidata.

«Es fundamental defender a estas instituciones que colaboran tan efectivamente en la actividad productiva, en asesorar a productores, en brindar garantías de inversión y lo que tiene que ver con la sanidad alimentaria y animal», señaló.

Asimismo, la candidata sostuvo que «hay que defender los intereses del Chaco y en eso estamos comprometidos y enfocados, con la actividad agro ganadera forestal, industrial y comercial de la provincia».

Por su parte, el candidato a senador por el mismo espacio, Eduardo Aguilar, mencionó: «Vinimos a acompañar a los productores que muestran la calidad de sus animales en los remates, a la gente que vende maquinaria agrícola y en especial al INTA, que se ve muy afectado en este último tiempo, con muchos ataques con decretos y reestructuraciones. Produjeron muchísimo para la Argentina. Hablamos con los técnicos y estamos felices de acompañarlos».