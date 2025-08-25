Mónica Morales: “Nuestro compromiso es garantizar los derechos de las personas con discapacidad en todo el Chaco”

La vicepresidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco (Iprodich), Mónica Morales, dialogó con Radio Provincia y destacó el trabajo territorial que viene realizando la institución para garantizar el acceso a derechos y servicios en toda la provincia.

Morales comentó que recientemente visitaron Isla del Cerrito junto al Instituto de Turismo para constatar la accesibilidad de los espacios de cara a la tradicional Pesca del Dorado, un evento cultural y turístico que convoca a chaqueños y visitantes. “Queremos asegurarnos de que las actividades de relevancia también sean inclusivas y accesibles”, remarcó.

Certificados y ayudas técnicas

Entre las principales acciones del organismo, la funcionaria resaltó la importancia de la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), indispensable para acceder a coberturas médicas, beneficios y programas sociales.

Asimismo, recordó que el Iprodich cuenta con un área de ayudas técnicas para entregar elementos como sillas de ruedas, bastones y camas ortopédicas. “En el Gran Resistencia hacemos entregas en nuestra sede de Monteagudo 1640, mientras que en el interior vamos personalmente, sin intermediarios”, explicó.

Acceso a vehículos adaptados

Consultada sobre la posibilidad de que personas con discapacidad accedan a vehículos adaptados, Morales señaló que existe una normativa que lo habilita, aunque con la exigencia de realizar la compra al contado, lo que dificulta el acceso. “Desde el Iprodich brindamos asesoramiento legal personalizado para acompañar estos trámites”, indicó.

Pensiones y fraudes

Respecto a la investigación nacional por pensiones irregulares, Morales aclaró que el Iprodich no tiene facultad para determinar si los beneficios corresponden o no. “Nuestro deber es velar por los derechos de quienes cuentan con certificación. Sí acompañamos a quienes realmente lo necesitan para que accedan a lo que les corresponde”, subrayó.

Reciclado de sillas de ruedas y otros elementos

La funcionaria anunció además un programa de reutilización y reciclado de elementos ortopédicos, como sillas de ruedas y camas. “Se entregarán en comodato y, en caso de devolución, se repararán para destinarse a instituciones públicas, como hospitales o dependencias donde las personas requieran movilidad”, detalló.

Pases libres de transporte

En relación al transporte público, Morales recordó que el CUD es el documento que habilita el pase libre, aunque la gestión corresponde a la Subsecretaría de Transporte de la provincia. “Desde allí se otorgan las tarjetas SUBE adaptadas para garantizar este derecho”, precisó.

Finalmente, Morales agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación. “Que la gente sepa lo que hacemos depende mucho de la difusión. Nuestro compromiso es trabajar por la inclusión y la autonomía de cada chaqueño y chaqueña con discapacidad”, concluyó.