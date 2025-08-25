Caso Cecilia Strzyzowski: el fiscal Martín Bogado confirmó que el juicio comenzará el 28 de octubre

El fiscal de la causa, Martín Bogado, confirmó que el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tiene fecha de inicio prevista para el 28 de octubre, en lo que será uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en la provincia.

En diálogo con Radio Provincia del Chaco, Bogado explicó que actualmente se desarrollan las audiencias preliminares: “Hemos terminado como equipo fiscal de ofrecer nuestras pruebas, pero todavía no arrancaron los defensores con la suya”.

El funcionario judicial también se refirió al planteo de nulidad presentado por la defensa de César Sena, que acusó a la fiscalía de modificar la teoría fáctica de la causa. Bogado rechazó esa interpretación: “Lo que hicimos fue darle más contenido a nuestra teoría del caso. Desde el principio sostuvimos que hubo un plan deliberado para cometer el hecho, no hay ninguna alteración de los hechos”.

Mensajes como prueba clave

El fiscal remarcó que uno de los ejes de la acusación está sustentado en el análisis de teléfonos celulares secuestrados a los imputados y a un testigo de identidad reservada: “Son mensajes entre los propios imputados y también entre Cecilia y un amigo, donde ella relataba aspectos centrales de su relación con César Sena y la influencia de su madre. Es la voz de Cecilia contando lo que estaba viviendo”.

En este sentido, Bogado señaló que la defensa busca invalidar esa prueba cuestionando la legitimidad de la apertura de los dispositivos: “Echan mano a vericuetos legales para tratar de impedir que el jurado conozca la mayor cantidad de información y en lo posible evitar que llegue el juicio”.

Estrategia dilatoria

Para el fiscal, las defensas intentan dilatar el proceso con el objetivo de alcanzar los tres años de prisión preventiva y así buscar la libertad de los imputados: “No quieren llegar al juicio. Están especulando para ver si se cumplen los plazos de la prisión preventiva”, expresó.

Sede del juicio

Si bien aún no está confirmado el lugar del debate, Bogado adelantó que el Superior Tribunal de Justicia evalúa realizarlo en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, aunque también se analizan alternativas como el Domo del Centenario, dada la magnitud del caso y la convocatoria que generará.

El juicio, que estará a cargo de un jurado popular, será seguido de cerca por la opinión pública nacional. “Soy optimista en que lleguemos en término al juicio y que finalmente se conozca la verdad”, concluyó el fiscal.