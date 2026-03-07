Sáenz Peña: la presidente del Concejo pidió respeto institucional en la apertura de sesiones ordinarias

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Presidencia Roque Sáenz Peña, la presidente del cuerpo legislativo, Nora Gauna, llamó a preservar el respeto institucional y a mantener el diálogo político dentro del recinto.

Durante la jornada, que contó con la presencia del intendente municipal para brindar su mensaje de apertura del período legislativo, se produjo un momento de tensión cuando algunos concejales exhibieron carteles en el recinto. Ante esa situación, Gauna ofreció disculpas públicas si la situación generó incomodidades, aunque remarcó que el Concejo debe ser un ámbito donde se escuchen todas las voces.

“Este es el centro de la democracia, el Concejo Municipal. Si alguien se sintió ofendido, mis sinceras disculpas. No es un escenario al que estemos acostumbrados, pero en esta casa la voz y el respeto deben prevalecer”, expresó.

Llamado al diálogo y al trabajo legislativo

La presidente del Concejo señaló que, hasta el momento, la gestión se desarrolló sin mayores conflictos dentro de las sesiones, aunque reconoció que lo ocurrido podría marcar un inicio de un año político más intenso.

En ese sentido, convocó a los concejales de todos los bloques a actuar con responsabilidad institucional y a priorizar el trabajo legislativo en beneficio de la comunidad.

“Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y cuidar la institución. Aquí nace toda la normativa que impacta en la vida de los vecinos, desde una multa hasta políticas de desarrollo”, sostuvo.

Proyectos destacados del Ejecutivo

Durante su discurso de apertura, el intendente también presentó algunos de los principales proyectos que el Ejecutivo municipal prevé impulsar este año. Entre ellos, Gauna destacó especialmente la propuesta de avanzar en la reactivación del aeropuerto local.

Según explicó, el objetivo es que el municipio impulse las gestiones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento la terminal aérea de la ciudad.

La titular del Concejo subrayó que el aeropuerto no debe ser visto únicamente desde una perspectiva comercial, sino también por su valor social y sanitario.

“Un aeropuerto no es solo para quien pueda pagar un pasaje. Pensemos en la posibilidad de trasladar pacientes graves, en donantes de órganos o en emergencias médicas que necesitan rapidez”, señaló.

Finalmente, remarcó que desde el Concejo se buscará acompañar las iniciativas que contribuyan al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de los vecinos.