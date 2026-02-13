Pampa del Infierno avanza con tareas de bacheo en la avenida Antártida Argentina

La Municipalidad de Pampa del Infierno informó que continúan a buen ritmo los trabajos de bacheo sobre la avenida Antártida Argentina, una de las principales arterias de circulación de la localidad.

Desde el área de Prensa señalaron que las tareas tienen como objetivo mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial para vecinos y vecinas que utilizan diariamente esta vía.

Las intervenciones forman parte del plan de mantenimiento urbano que impulsa el Municipio para optimizar el estado de las calles y garantizar mejores condiciones de circulación.

Asimismo, se solicitó a los conductores circular con precaución y respetar la señalización vigente mientras se desarrollan las obras.