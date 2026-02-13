Colonia Benítez inició el tercer año del Tallercito de Canciones

El Municipio de Colonia Benítez informó que este martes comenzaron las clases del Tallercito de Canciones, una propuesta cultural que ya transita su tercer año consecutivo y se consolida como un espacio de encuentro, aprendizaje y recreación para la comunidad.

El taller está destinado a niñas y niños de entre 6 y 10 años y se desarrolla todos los martes desde las 18 horas en el CIC, bajo la coordinación del profesor Lalo Aguilar.

Desde la comuna destacaron que la iniciativa forma parte de las políticas orientadas a promover actividades culturales y recreativas que contribuyan al crecimiento, la creatividad y el desarrollo integral de los más pequeños.

 

