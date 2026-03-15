En un operativo conjunto, frustraron el ingreso de cigarrillos de contrabando

En el marco del «Plan Paraná», efectivos de la Policía del Chaco y de la Prefectura Naval Argentina secuestraron un cargamento de cigarrillos de origen extranjero que había ingresado ilegalmente desde Paraguay.

El procedimiento se inició este viernes por la noche, cuando efectivos de la Comisaría de Puerto Bermejo junto a personal de Prefectura Naval Argentina detectaron el cruce de una embarcación con motor fuera de borda, desde la costa paraguaya hacia el territorio argentino.

Tras el desembarco, los agentes sorprendieron a un hombre de 32 años en la zona costera, quien aguardaba con un caballo para trasladar varios bultos de gran tamaño.

Al inspeccionar la carga, los uniformados hallaron diez cajas que contenían un total de 500 cartones de cigarrillos de origen extranjero, los cuales habían sido ingresados al país en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Durante la jornada de este sábado se continuó con la cadena de custodia y el traslado de la mercadería hasta la delegación de Prefectura, donde se realizó el recuento oficial ante testigos.

El operativo concluyó con el secuestro de diez cajas de cigarrillos valuadas en aproximadamente $8.560.000, además de un equino con su montura completa, estimado en $700.000 , utilizado para transportar la carga.

De esta manera, el aforo total de lo incautado supera los $9.260.000. El hombre demorado quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa por «Infracción a la Ley 22.415 – Código Aduanero Argentino».