Makallé continúa su campaña de vacunación antirrábica con fuerte respuesta de los vecinos

Makallé – La Municipalidad de Makallé realizó este jueves la tercera jornada de vacunación antirrábica, en esta ocasión en el sector de Villa Cristina, en el marco de la campaña municipal destinada a prevenir la rabia y promover la salud animal en toda la localidad.

La jornada contó con la asistencia de numerosos vecinos, quienes se acercaron con sus mascotas, principalmente perros y gatos, demostrando un alto grado de responsabilidad y compromiso con la salud pública y el bienestar de los animales. La Municipalidad destacó la colaboración de la comunidad como un factor clave para el éxito de estas acciones.

Durante la actividad, el personal municipal aplicó las vacunas siguiendo los protocolos de seguridad y cuidado animal, brindando además información sobre la importancia de la vacunación, la tenencia responsable y los cuidados generales de las mascotas. La campaña forma parte de un programa integral de salud animal, que busca reducir riesgos sanitarios y garantizar un ambiente seguro para todos los vecinos.

El municipio anunció que la campaña continuará en los próximos días y semanas, y próximamente se informará la fecha y lugar de la siguiente jornada, para que más vecinos puedan sumarse y proteger a sus animales.

“Estas jornadas son fundamentales, no solo para cuidar la salud de nuestras mascotas, sino también para proteger a toda la comunidad. La rabia es una enfermedad prevenible, y es responsabilidad de todos mantener a nuestros animales vacunados”, expresaron desde la municipalidad.

La actividad refleja el compromiso del gobierno local con la salud pública y la educación comunitaria, promoviendo prácticas responsables en la población y fortaleciendo la relación entre vecinos y autoridades municipales.

Con este tipo de acciones, Makallé busca consolidar una estrategia de prevención sanitaria y bienestar animal, combinando campañas de vacunación, controles de salud y programas de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas.