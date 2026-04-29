Operativo integral en El Impenetrable: prevén asistencia a más de 50 parajes y entrega de 22 mil módulos alimentarios

El ministro de Desarrollo Humano del Chaco, Diego Gutiérrez, brindó detalles sobre el operativo “Interfluvio – Impenetrable” que el Gobierno provincial desplegará a partir del próximo 12 de mayo, con un amplio abordaje territorial en zonas de difícil acceso.

Según explicó el funcionario, se trata de una intervención articulada que contará con la participación de distintas áreas del Estado, entre ellas el Ministerio de Desarrollo Humano, el programa Ñachec, la Policía del Chaco, el Ejército Argentino, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno.

El operativo prevé la asistencia directa a comunidades originarias y criollas en más de 50 parajes del Impenetrable chaqueño, mediante la entrega de 22.000 módulos alimentarios, en función de la población relevada en la zona.

“Va a ser un despliegue muy importante, vamos a estar varios días trabajando en el territorio, atendiendo las necesidades de comunidades que viven en lugares de muy difícil acceso”, señaló Gutiérrez.

En ese contexto, destacó también el rol clave del Ejército y de las fuerzas de seguridad para garantizar la logística, especialmente ante las complicaciones generadas por el estado de los caminos tras las lluvias. El ingreso principal al operativo será por Villa Río Bermejito y El Espinillo, dos de las localidades más afectadas por el último temporal.

Por otra parte, el ministro subrayó que el programa Ñachec ya distribuyó esta semana 125.000 módulos alimentarios en toda la provincia, completando la asistencia correspondiente al mes en curso. “Esto ayuda a paliar la situación de emergencia que estamos atravesando”, afirmó.

En relación a la asistencia a familias afectadas por las inundaciones, Gutiérrez explicó que se están realizando relevamientos casa por casa a través de facilitadores territoriales, con el objetivo de identificar necesidades específicas y garantizar una distribución ordenada, transparente y sin intermediarios.

Además, indicó que el Gobierno provincial comenzó a recibir ayuda del Estado nacional, principalmente ropa de abrigo, que será distribuida de acuerdo a la demanda en las zonas más afectadas.

Finalmente, el funcionario remarcó la importancia del trabajo coordinado con los municipios y aseguró que el objetivo central es que la asistencia llegue directamente a quienes más lo necesitan, en un contexto donde muchas familias han sufrido pérdidas significativas a raíz de las condiciones climáticas.