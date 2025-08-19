El Chaco, bajo alerta meteorológico por tormentas fuertes

Desde la Administración Provincial del Agua (APA) dieron a conocer un Alerta Naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas que afectarán a distintas provincias del Litoral y el NEA y por supuesto a la provincia del Chaco.
De acuerdo al informe oficial, las mayores precipitaciones se concentrarán en Santa Fe y Entre Ríos, mientras que en la provincia del Chaco el fenómeno impactará principalmente en el Sudoeste, desde la medianoche y primeras horas de la madrugada.
En esa zona se esperan lluvias acumuladas entre 70 y 90 milímetros, valores estimativos que podrían variar según la intensidad de las tormentas. Para el Este de Chaco, incluida el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), se prevén acumulados menores, de entre 40 y 60 milímetros.
El fenómeno estará acompañado por vientos fuertes del Oeste y Sudoeste con ráfagas, además de la probabilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

