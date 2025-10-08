Allanamiento en Juan José Castelli: detienen a un joven y secuestran marihuana, pastillas, dinero y un arma de fuego

En un procedimiento encabezado por la División Operaciones Drogas Interior Juan José Castelli, dependiente de la Dirección General de Consumos Problemáticos y la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Chaco, se llevó a cabo un allanamiento con resultados positivos en una vivienda ubicada sobre la avenida Libertadores de América, de la ciudad de Juan José Castelli.

El operativo, concretado este martes 7 de octubre alrededor de las 22:30, se realizó en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes, con intervención del Juzgado de Garantías de Castelli, a cargo del Dr. José Luis Kerbel, y la Fiscalía Antidrogas N° 1, subrogada por la Dra. Ana Mariángeles Benítez.

Durante el allanamiento, los efectivos policiales procedieron al secuestro de diversos elementos vinculados a la venta y tenencia de drogas ilegales, entre ellos:

90,77 gramos de marihuana , distribuidos en bolsas de polietileno tipo “siploc” y envoltorios de distintos tamaños.

Dos plantas de cannabis sativa , una de 1,10 metros y otra de 90 centímetros de altura.

Un recipiente con semillas de marihuana.

Un tubo plástico con 24 pastillas color celeste.

Dos balanzas digitales de precisión.

Un cuaderno con anotaciones varias.

Un teléfono celular marca Redmi y una netbook del programa Conectar Igualdad.

La suma de 755.550 pesos en efectivo.

Asimismo, se procedió al secuestro impostergable de un arma de fuego tipo revólver calibre 22, marca Bagual, con tambor de ocho alveolos, y tres cartuchos sin percutar.

Como resultado del procedimiento, fue aprehendido el principal investigado, identificado como Facundo Moisés Kloster, de 26 años, domiciliado en el barrio Aeropuerto de Castelli, quien se encontraba en el lugar junto a su tío Jorge Kloster (75), este último sin medidas restrictivas.

Durante la inspección del inmueble, los agentes también hallaron varios motovehículos desarmados y herramientas nuevas sin acreditación de propiedad, por lo que se dio intervención al personal de la División Investigaciones Castelli, a cargo del Comisario Juan Pablo Paz. Ante la falta de documentación, se procedió al secuestro preventivo de los siguientes elementos:

Un compresor de aire.

Una hidrolavadora.

Un taladro de banco.

Tres taladros manuales.

Una plancha.

Un inodoro.

Una soldadura.

Una sierra sensitiva.

Una amoladora.

Una bicicleta.

Una netbook.

El detenido fue examinado por el médico policial de turno y posteriormente trasladado a la División Operaciones Drogas Interior Castelli, donde permanece alojado a disposición de la magistratura interviniente.

El procedimiento estuvo a cargo del Subcomisario David Emanuel González, jefe de la División Operaciones Drogas Interior Castelli, quien destacó la labor coordinada entre las distintas dependencias policiales y judiciales, reafirmando el compromiso institucional en la lucha contra el narcotráfico y los delitos conexos en la región del Impenetrable.