Nueva advertencia del FMI sobre la inflación y las “presiones” para aumentar el gasto

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a referirse al acuerdo con el Gobierno y advirtió: “Nuestro compromiso es con el pueblo de Argentina”.

“Lo que espera el pueblo de Argentina es que su gobierno se tome en serio la necesidad de reducir la inflación para proporcionar una plataforma para acelerar el crecimiento, y eso es lo que apoyamos con nuestro programa”, remarcó la titular del organismo.

En momentos en que se realizan las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, en las que participa el ministro de Economía Sergio Massa, Georgieva sostuvo: “Somos plenamente conscientes de que, no sólo en Argentina, en muchos países, hay presiones de la población que van en contra de lo que es mejor para la gente”.

“Presiones para aumentar el gasto cuando no es asequible y cuando alimenta la inflación”, aclaró.

Y en es sentido, señaló: “Lo que nos complace es que el ministro Massa se ha tomado su responsabilidad muy en serio. Se ha comprometido con su equipo a cumplir lo que hemos acordado en nuestro programa. Y se ha demostrado que el compromiso está ahí porque hemos sido capaces de llevar a cabo con éxito la segunda revisión”.

“Seguiremos muy de cerca la respuesta de la economía a las medidas de política, nunca tomamos un programa como algo inamovible si las condiciones cambian significativamente”, expresó la directora del FMI.

Georgieva insistió: “Puedo decirles que no vamos a ser flexibles en contra del interés del pueblo argentino, sino que miraremos la realidad que se ve en Argentina, asegurándonos de que nuestro programa ayude a anclar la economía”.

