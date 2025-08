Esta es una frase que en un principio se usaba para evitar responderle a los niños de donde venían los bebes, apelando a la inocencia “nacieron de un repollo”.

Después se amplio el uso de manera mas irónica y popular, al querer expresar que nos traten de idiotas pues no venimos de un repollo.

Esta frase la vinculo a declaraciones vertidas en redes sociales donde el ex mandatario afirma sus logros en desmedro de la gestión actual; afirmando empleos privados, la pregunta es ¿dónde están? ¿En los cascarones vacíos de los parques industriales?, obras realizadas? Si, por supuesto con plata de Nación, que ya sabemos que de responsabilidad fiscal no sabían mucho; la policía estaba diezmada con sueldos bajos, no se los respetaba, es más, como siempre decían, estamos de manos atadas, no tenían autoridad, eso, responsabilidad total de esas gestiones; salud con edificios hechos de cartón; casas para los más humildes, casas que aún hoy las siguen remendando porque se caen ya que no tienen hierros , que se incendian porque los cables son finos, casas que los mismos dirigentes que los acompañaban revendían, casas que aún hoy se siguen vendiendo, y si los más humildes se inscribían para que cinco grupos de personas utilicen sus datos y se vuelvan ricas.

Despilfarraron los fondos de Nación y dilapidaron los fondos provinciales. El Chaco creció en las gestiones pasadas, si, creció en pobreza, creció en insalubridad, habilitaron barrios y casas sin luz ni agua, y hoy se vivencian y se pagan las consecuencias, personas que no tienen medidor de luz, por lo tanto, no se recauda, personas que al hacer un reclamo no existen porque no están registrados como usuarios, ¿si fueron tan buenos porque hay áreas inmensas aun con problemas de electricidad? ¿Quizás las prioridades eran otras? ¿Como dar mercadería, herramientas y materiales de construcción a grupos simpatizantes?

Hoy las quejas y criticas provienen sobre todo del área docente, área más que sensible para el desarrollo de toda sociedad , ahora, el Gobierno se sinceró, no hay fondos aun para el aumento, y la causa principal es nuevamente el despilfarro que hicieron con la plata de Nación, ustedes pidieron prestado y no devolvieron, deuda que luego se reestructuro, que en palabras vulgares significa patear para adelante y después vemos, nuevamente total irresponsabilidad fiscal, pero en algún momento hay que pagar. Al que le toca honrar esa deuda es el Gobernador Zdero, que como primer mandatario la va a cumplir porque la endeudada es la Provincia no el Gobernador de turno. Ese sinceramiento le cuesta críticas al Gobernador, pero, así como asumió el compromiso de generar un cambio en la población chaqueña también asumió el compromiso de pagar las irresponsabilidades de gobernantes anteriores; pero eso no significa que va a abandonar al sector docente, lamentablemente se relentiza pero no se olvida ni va a dejar de apoyarlos. La población chaqueña confió y confía en el cambio prometido, pero también sabemos que los cambios no se dan de la noche a la mañana.

Por lo expuesto, volviendo al titulo que encabeza la nota, la frase “no venimos de un repollo” se utiliza para demostrar que no nos dejamos engañar, no somos fáciles de manipular, en síntesis, señores, no nos traten de idiotas.

Jorge Peli Monzon