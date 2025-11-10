Declaró la antropóloga forense que estudio los restos oseos encontrados en Campo Rossi.

Se trata de Anahí Marina Ginarte antropóloga del Instituto de Medicina Forense de Córdoba e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense.

La profesional estuvo en dos oportunidades en Resistencia para investigar los restos oseos hallados en Campo Rossi.

Ginarte aclaró que los restos óseos encontrados estaban en un estado total de calcinación lo que hizo imposible determinar su ADN y sexo. De todas formas, aclaró que dichos huesos corresponden a una persona adulta.

«No es fácil quemar un cuerpo y dejarlo en un estado de calcinación», explicó. Y agregó: «Hay una intencionalidad de mantener este estado de calcinación.

Y sostuvo: «Para quemar un cuerpo al aire libre tiene que ser sometido al calor por más de tres horas».