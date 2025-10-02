Napenay avanza con obras de mejoramiento vial en la Avenida Ayala

El Municipio de Napenay continúa ejecutando trabajos de infraestructura urbana con el objetivo de mejorar la transitabilidad y brindar mayor seguridad a vecinos y conductores. En esta ocasión, el personal municipal llevó adelante tareas de mantenimiento y arreglo sobre la Avenida Ayala, una de las arterias más importantes y concurridas de la localidad.

Los trabajos realizados en la calzada forman parte de un plan integral de mejoras viales que se viene desarrollando en diferentes sectores y barrios de Napenay. Según explicaron desde la gestión municipal, el programa busca dar respuesta a los reclamos de los vecinos, garantizando un tránsito más ordenado, seguro y fluido.

“La Avenida Ayala es una vía estratégica para la circulación diaria de la comunidad, por eso la intervención en su mantenimiento era prioritaria. Con estas tareas, buscamos mejorar la calidad de vida de la población y generar un entorno urbano más accesible y seguro”, señalaron desde la intendencia que conduce Javier Ayala.

El plan integral no solo contempla reparaciones puntuales de calles, sino también acciones de mantenimiento continuo, limpieza y mejoras en infraestructura básica, con el propósito de consolidar un esquema de urbanización más eficiente. De esta manera, se apunta a ordenar el crecimiento de la localidad y fortalecer la conexión entre los distintos barrios.

Los vecinos destacaron el impacto positivo de las obras, subrayando que las mejoras en la transitabilidad repercuten directamente en la seguridad vial y en la calidad de vida cotidiana. “Son trabajos muy necesarios, porque la avenida es una de las más usadas, tanto por quienes ingresan como por quienes se trasladan dentro de Napenay”, expresaron algunos frentistas de la zona.

Con estas acciones, la gestión municipal reafirma su compromiso de continuar transformando Napenay, apostando a una ciudad más ordenada, transitable y con servicios a la altura de las necesidades de la comunidad.