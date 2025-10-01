Napenay apuesta al desarrollo local con su ladrillería municipal

556609088_122242993484167010_1327225418317815754_n (1)

La Municipalidad de Napenay continúa consolidando un proyecto que se ha transformado en un motor de desarrollo económico y social para la localidad: la ladrillería municipal. Esta iniciativa no solo busca acompañar el crecimiento urbano y edilicio de la comunidad, sino que también genera nuevas fuentes de trabajo para familias del pueblo.

Empleo y desarrollo comunitario

Desde el Ejecutivo local destacaron que la producción de ladrillos significa mucho más que un insumo para la construcción: “Cada ladrillo es el reflejo del esfuerzo de los trabajadores y del compromiso de un Estado presente que brinda herramientas para que todos puedan salir adelante”.

El emprendimiento apunta a fortalecer la economía local mediante la generación de empleo genuino, brindando a vecinos y vecinas la posibilidad de trabajar, capacitarse y crecer junto a su comunidad.

Un proyecto con visión a futuro

La ladrillería municipal se enmarca en un plan de gestión que apuesta a la producción local como eje de desarrollo. Con la mirada puesta en el futuro, el municipio impulsa esta iniciativa como una alternativa para diversificar la economía y garantizar que los recursos generados se reinviertan en la propia localidad.

“Con dedicación y unidad se pueden lograr grandes cosas —señalaron desde la comuna—. Por eso seguimos apostando a la ladrillería municipal, porque sabemos que detrás de cada proyecto hay familias que se benefician directamente y un futuro que se construye entre todos”.

Impacto social

Además del impacto económico, el proyecto fortalece el entramado social de Napenay, al generar un sentido de pertenencia y orgullo en la comunidad. La ladrillería no solo produce materiales para obras locales, sino que también simboliza la capacidad del pueblo de organizarse y trabajar en conjunto para alcanzar objetivos comunes.

Con esta política de producción y empleo, Napenay reafirma su apuesta por el desarrollo inclusivo, donde cada ladrillo fabricado representa no solo una construcción física, sino también el crecimiento colectivo de toda la comunidad.

 

Más Noticias

182894w456h342c.jpg

El intendente de El Espinillo denunciará a la exministra Soneira por supuesta adjudicación irregular de tierras originarias

182902w850h479c.jpg

Santa Sylvina: inauguraron el renovado Registro Civil

556100280_122235029528131145_4892126576212498357_n

Un aniversario construido con el esfuerzo de todo un pueblo

Te pueden interesar

556609088_122242993484167010_1327225418317815754_n (1)

Napenay apuesta al desarrollo local con su ladrillería municipal

WhatsApp Image 2025-09-30 at 20.36.52

JUEGOS NACIONALES: CHACO ABRE SU PARTICIPACIÓN CON MEDALLA DE PLATA EN ATLETISMO

156237w850h478c.webp

Karina «La Princesita» vuelve a Resistencia y Corrientes

182894w456h342c.jpg

El intendente de El Espinillo denunciará a la exministra Soneira por supuesta adjudicación irregular de tierras originarias

182901w850h478c.jpg

El Gobierno y la APA firmaron con convenio para la modernización de datos catastrales