Naidenoff defendió la gestión educativa y se refirio a la clausula gatillo: “No se puede prometer lo que no hay”

En una entrevista radial en estudios, la ministra de Educación de la provincia del Chaco, Sofía Naidenoff, hizo un repaso detallado del estado del sistema educativo, los avances de la gestión actual y los desafíos que persisten en un contexto económico adverso.

La funcionaria destacó la importancia de la planificación, detallando que ya está organizado el calendario escolar hasta fin de año. “Todo agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre están tomados: capacitaciones, campañas de lectura, trabajo en las plazas, planes de lectura y el programa Acompañar en conjunto con Nación”, afirmó.

Datos preocupantes y el foco en la lectura comprensiva

Uno de los puntos más críticos que abordó Naidenoff fue el rendimiento de los estudiantes en áreas fundamentales como matemática y lectura. “En figuras geométricas el Chaco no tiene ni un dato sólido. Casi el 75% de los chicos tienen dificultades en matemática básica”, lamentó. Y agregó: “Nos dimos cuenta que si no ponemos todo en el tema de la lectura comprensiva, no mejoramos ningún área”.

También explicó que los supervisores ya fueron equipados con netbooks y se están capacitando, mientras que los alumnos del primer ciclo recibirán dispositivos y materiales. “Estamos brindando todos los recursos pedagógicos posibles”, aseguró.

La situación económica y las demandas salariales

La ministra hizo una defensa del gobernador Leandro Zdero, resaltando el esfuerzo fiscal que representa la actualización trimestral de los sueldos docentes. “No está el dinero. Si el gobernador llega a prometer más de lo que se puede, no es responsable”, enfatizó.

Asimismo, explicó que el 85% de la coparticipación se destina al pago de salarios, y que la masa salarial docente representa la mitad de ese porcentaje. “Nos queda muy poco para infraestructura, insumos y servicios básicos como comedores escolares”, señaló.

Crítica al sistema de promoción automática

Naidenoff se mostró crítica con las políticas educativas de los últimos años. “El sistema de promoción automática no debe existir. Lo triste es que el chico pasa de año sin los saberes básicos”, expresó. En ese sentido, aseguró que la nueva línea educativa busca revertir esa lógica. “No vamos a nivelar para abajo. Vamos a acompañar al que está mal y a reforzar al que puede más”.

Responsabilidad familiar y rol docente

Durante la entrevista, la ministra apuntó también a la necesidad de que las familias recuperen su rol en la formación de valores y hábitos de estudio. “La escuela no es un depósito. Los valores se trabajan en casa. Si un chico no sabe decir ‘gracias’ o ‘por favor’, eso es una falla del hogar”, manifestó.

Sobre la participación parental en decisiones pedagógicas, fue clara: “El aula es sagrada. La estrategia de enseñanza es del docente y debe respetarse”.

Mantenimiento escolar y herencia de abandono

Naidenoff denunció que muchas escuelas, incluso algunas recientemente inauguradas, están en condiciones deficientes. “La mayoría tiene problemas de electricidad, agua, techos o baños. Hubo muchas inauguraciones que fueron solo cosméticas”, sostuvo, y llamó a los directores a exigir que las obras se entreguen correctamente: “Hay cosas que no se discuten más. Si hay corrupción en la obra escolar, hay que denunciar”.

Regularización del sistema y jubilaciones postergadas

Consultada por los docentes que continúan en funciones superada la edad de retiro, afirmó que se está trabajando para normalizar la situación. “Hay docentes con más de 75 años en funciones. El sistema debe ordenarse para dar paso a nuevas generaciones”, señaló. También mencionó que las titularizaciones históricas están permitiendo detectar incompatibilidades laborales que afectan al sistema.

Educación técnica y oficios: el modelo hacia el futuro

La ministra se refirió también a los cambios que requiere la matriz productiva de la provincia y la necesidad de capacitar a los jóvenes en oficios. “Un técnico en refrigeración cobra más que muchos profesionales. Tenemos que formar en lo que realmente se necesita”, sostuvo. Mencionó como ejemplo el uso del camión-escuela ATM para enseñar manejo de tractores modernos o instalación de fibra óptica.

“La tasa de natalidad bajó. Habrá menos chicos en la escuela. La educación del futuro debe adaptarse a esa realidad”, afirmó, y advirtió: “El Estado no da para más. No se puede seguir ingresando por acomodo. Las oportunidades deben ser por capacidad”.

Cierre y llamado al compromiso

Sobre el final, Naidenoff insistió en que el cambio solo será posible con el compromiso del cuerpo docente. “Hoy el docente que cumple denuncia, señala irregularidades. Cuando hay control social, las cosas funcionan mejor”, aseguró. Y concluyó con un mensaje claro: “Los números de la educación no cambian si los docentes no se comprometen. Nosotros estamos para acompañarlos en todo lo que necesiten”.