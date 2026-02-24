Museo de Medios: inaugurarán una muestra que recorre la historia de las imágenes analógicas

El Museo de Medios de Comunicación, dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, invita a la muestra Instantáneas. Vacaciones por el mundo. La misma será inaugurada este viernes viernes 27 de febrero, de 20 a 21. La entrada es libre y gratuita.

Instantáneas recorre la historia de las imágenes analógicas y los dispositivos que transformaron nuestra manera de registrar el mundo. Se trata de una propuesta para descubrir objetos, tecnologías y recuerdos que marcaron épocas.