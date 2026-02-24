MUBA: una muestra de Elvio Salinas abrirá la temporada expositiva del museo

Este viernes 27 de febrero, a las 20.30, en el Museo de Bellas Artes “René Brusau” (Marcelo T. de Alvear 90), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, inaugurarán “Transición de la imaginación”. Se trata de una muestra del artista Elvio Salinas que cuenta con la curadoría de Gabriela Zalazar.

De este modo, el MUBA abrirá su temporada expositiva 2026. “Transición de la imaginación” se expondrá en la Sala Hall del museo, con entrada libre y gratuita. La misma se podrá visitar de martes a sábados, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20:30.

La curaduría de la exposición estuvo a cargo de la licenciada Gabriela Zalazar y propone una lectura sensible y crítica del conjunto de obras, articulando el recorrido expositivo como una experiencia de reflexión sobre los imaginarios contemporáneos.

Por su parte, Gabriela Zalazar explicó: “La muestra reúne obras que evidencian una investigación sostenida en el tiempo —desde 2010 hasta 2025— en torno a la transformación de figuras frente a distintos imaginarios, donde el cuerpo, el paisaje y la máquina se entrelazan en un estado permanente de mutación. A través de la técnica mixta, se da forma a cuerpos híbridos, escenas de movimiento e imaginarios que oscilan entre lo orgánico y lo artificial”.

La experimentación cromática con el dibujo, la ilustración y la pintura construye atmósferas tensas y dinámicas, en las que los personajes aparecen atravesados por la velocidad, la tecnología y los ideales contemporáneos de perfección. Lejos de representaciones cerradas, las imágenes presentan cuerpos en tránsito, vulnerables y potentes a la vez, como resultado de una búsqueda identitaria profunda por parte del artista.

Los fragmentos expuestos revelan morfologías anatómicas alteradas, atravesadas por tramas, grafismos y estructuras que remiten tanto al caos y la invasión como al enredo, con una paleta de colores que plantea la dualidad entre fríos y cálidos. En este recorrido, la imaginación se manifiesta como una fuerza crítica y sensible: un espacio de resistencia desde el cual repensar el presente y sus modos de habitar el cuerpo y el mundo.

Sobre el artista

Elvio Hernán Salina nació en Resistencia, Chaco, en 1982. Desde muy temprana edad manifestó una fuerte inclinación por el dibujo y la pintura. En 2004 ingresó al Profesorado de Educación Artística en la Escuela de Bellas Artes, donde egresó como Maestro en Artes Visuales en 2008.

Actualmente, se desempeña como maestro de artes plásticas en escuelas rurales de la localidad de Basail y como guía y orientador de salas de exhibición en el Museo de Bellas Artes René Brusau. Su formación se complementa con cursos de capacitación en lenguajes de las Artes Visuales, entre ellos muralismo (Primer Encuentro Internacional, Puerto Tirol) y teoría del color (UNNE).

Ha realizado muestras individuales y colectivas en diversos espacios culturales y ha realizado murales, tanto en la ciudad de Resistencia, como en el interior de la provincia del Chaco.