Fontana realizó trabajos de limpieza en establecimientos educativos

La Municipalidad de Fontana llevó adelante tareas de desmalezado y limpieza en la Escuela Nº 499 y en la Escuela Especial Nº 30, en el marco de las acciones de mantenimiento en instituciones educativas de la ciudad.

Los trabajos fueron realizados por personal municipal en conjunto con el EcoEquipo, avanzando en el acondicionamiento de los espacios exteriores para mejorar el entorno de estudiantes, docentes y de toda la comunidad educativa.

Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de una política de acompañamiento a las instituciones escolares, fortaleciendo el cuidado de los edificios y garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas.