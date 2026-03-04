Murió un motociclista tras un choque frontal con un chaqueño involucrado

Este miércoles, un motociclista murió en la Ruta Nacional Nº 123 de Corrientes, tras un choque frontal en medio de la neblina.

Ocurrió alrededor de las 6:40, a la altura del kilómetro 36 y en jurisdicción de la Comisaría de 9 de Julio.

Choque fatal en Corrientes.

Según la información policial, un automóvil Volkswagen T-Cross, que circulaba en sentido oeste-este, conducida por Marcelo Fabián S., domiciliado en Resistencia (Chaco), colisionó por causas que aún se investigan, contra una motocicleta Honda.

El conductor del rodado menor, un hombre mayor de edad, sufrió heridas gravísimas y falleció en el lugar.

La identidad de la víctima aún no fue informada oficialmente. La investigación continúa para determinar si la niebla fue el factor determinante del hecho de tránsito.