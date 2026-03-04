Gutiérrez tomó juramento a Gabriela Madzarevich como subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores

El ministro de Desarrollo Humano de la provincia, Diego Gutiérrez, tomó juramento este martes a Gabriela Melina Madzarevich, quien asumió formalmente como subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores.

Durante el acto protocolar, el ministro pronunció la fórmula de rigor: “¿Juráis por la Patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano, para el cual habéis sido designada, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional y la Constitución de esta provincia?”. A lo que la flamante funcionaria respondió: “Sí, juro”.

Tras la toma de juramento, Marzalewicz agradeció al gobernador Leandro Zdero y al ministro Gutiérrez por la confianza depositada en su designación. “Es un desafío enorme, que asumo con mucho compromiso y responsabilidad”, expresó, al remarcar la importancia personal que tiene para ella el área de niñez, adolescencia y adultos mayores.

La nueva subsecretaria recordó que desde hace aproximadamente dos años venía trabajando en la Región 8, y destacó que pasar del ámbito regional al provincial implica ampliar la mirada y profundizar las políticas públicas en todo el territorio chaqueño.

En ese sentido, señaló que ya mantuvo reuniones con los directores y equipos técnicos de la subsecretaría para interiorizarse sobre el funcionamiento interno del área. “Hoy sabemos cuáles son las falencias y cuáles son las cuestiones que tenemos que resolver de manera inmediata”, afirmó.

Marzalewicz también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el sistema de protección integral en el interior provincial, donde —según indicó— aún existen dificultades para garantizar una llegada efectiva del Estado. “Tenemos que acelerar ese proceso, hacer que el Estado esté presente en todo lo relacionado con niñez, adolescencia y adultos mayores, y garantizar el interés superior y los derechos de estas personas”, concluyó.