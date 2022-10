Murió el actor Robbie Coltrane, que interpretó a Hagrid en “Harry Potter”

Impactos: 14

El actor escocés Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de “Harry Potter”, falleció este viernes a los 72 años, según informó el medio británico PA, que citó a su agente.

“Se le recordará probablemente durante décadas como Hagrid, de las películas de Harry Poter, un papel que con el que transmitió alegría tanto a niños como adultos de todo el mundo”, por el que “recibía un aluvión de cartas de admiradores cada semana” desde hacía más de veinte años, dijo en una nota su representante, Belinda Wright.

“Personalmente, le recordaré como un cliente siempre leal, así como a un fantástico actor, con una inteligencia forense y un ingenio brillante. Después de haber sido su agente durante cuarenta años, le echaré de menos”, agregó Wright.

La carrera actoral de Coltrane estuvo marcada por varios éxitos. Sin dudas, uno de los papeles por el que más será recordado es el del semi-humano semi-gigante Hagrid, mentor del joven Harry Potter, en las ocho películas de la saga -entre 2001 y 2011-. También actuó en los filmes “GoldenEye” (1995) y “The World is not Enough” (1999) de James Bond. En 2006 fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

Asimismo, durante su carrera, ganó una serie de importantes premios, entre ellos cinco Bafta de la Academia de cine y televisión británica. Tres de ellos fueron de manera consecutiva -entre 1994 y 1996- gracias a su participación en la serie “Cracker”, donde se puso en la piel de un psicólogo que se dedicaba a resolver crímenes.

La familia del actor expresó su agradecimiento a todo el personal del hospital Forth Valley Royal de Lambert, en Escocia, por sus “cuidados y su diplomacia” en sus últimos momentos de vida. Aún se desconoce la causa de su fallecimiento.

La autora de la famosa saga, Joanne Rowling (JK Rowling), expresó sus condolencias y expresó que Coltrane “tenía un talento increíble, completamente único” y que fue “más que afortunada de conocerlo, trabajar con él y reirme a carcajadas con él”.

Por su parte, el actor británico Stephen Fry rindió tributo a la “profundidad, el poder y el talento” de Coltrane y escribió en su cuenta de Twitter: “Adiós viejo amigo. Te extrañaremos terriblemente”.

Quien expresó su tristeza por la noticia fue, también, la primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, quien describió lamentó la “muy triste noticia”. En su mensaje admiró su talento y versatilidad a la hora de actuar, pudiendo desempeñar con éxito desde un “papel cómico hasta un drama” y admitió: “Creó que mi personaje favorito de todos los que encarnó fue Fitz en ‘Cracker’”.

Coltrane, cuyo nombre real era Anthony Robert McMillan, nació el 30 de marzo de 1950 en Rutherglen, al sur de Lanarkshire en Escocia. Si bien es más conocido por su carrera actoral, también se formó como escritor y comediante. Su debut actoral fue en 1979 cuando apareció en la serie de televisión “Play for Today” y, más tarde, trabajó en “A Kick Up the Eighties” de la cadena BBC. En esta comedia tuvo la posibilidad de compartir junto a Tracey Ullman, Siobhan Redmond y Hugh Laurie.

Para 1987 ya había conseguido el rol protagónico en “Tutti Frutti”, una serie sobre la banda de rock escocesa The Majestics, donde actuaron también Emma Thompson y Richard Wilson.