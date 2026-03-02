Multitudinario cierre de los Carnavales Pinedenses con fuerte respaldo institucional y regional

Con un imponente marco de público, General Pinedo vivió la tercera y última noche de los Carnavales Pinedenses, un evento que desde la organización definieron como “los mejores carnavales del sudoeste”.

La jornada contó con la presencia del intendente Franco Ciucci, acompañado por autoridades regionales, entre ellos los intendentes de Hermoso Campo, Gancedo y Quimilí, además del presidente del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, concejales y funcionarios locales.

Las comparsas ofrecieron un espectáculo cargado de brillo, color y energía, coronando una edición que fue celebrada por cada una de sus hinchadas. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el paso de la comparsa del Centro Terapéutico Credes, que recibió el acompañamiento y el aplauso del público en un clima de integración y celebración.

El cierre incluyó sorteos y animación, poniendo broche final a tres jornadas que convocaron a vecinos de General Pinedo y localidades cercanas.

Desde el municipio destacaron la masiva participación y el impacto cultural y social del evento, que ya se consolida como una de las principales celebraciones populares del sudoeste chaqueño.