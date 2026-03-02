El Sauzalito incorporó nueva maquinaria para reforzar los servicios municipales
La Municipalidad de El Sauzalito anunció la incorporación de nueva maquinaria al parque automotor, con el objetivo de optimizar la prestación de servicios públicos y mejorar la ejecución de obras en distintos sectores de la localidad.
Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la inversión permitirá fortalecer la capacidad operativa del municipio y brindar respuestas más ágiles y eficientes a las demandas de los vecinos.
Indicaron además que la ampliación del equipamiento forma parte de una planificación orientada a consolidar la infraestructura local, acompañando el crecimiento de la comunidad y mejorando la calidad de los servicios básicos.
La gestión municipal reafirmó su compromiso con el desarrollo local a través de acciones concretas que impacten de manera directa en el bienestar de la población.