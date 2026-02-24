Caso Loan: la audiencia preliminar se realizará en la Facultad de Derecho de la UNNE en Corrientes

La determinación fue adoptada en función de la magnitud del proceso judicial, que cuenta con 17 imputados. A ello se suman siete representantes del Ministerio Público Fiscal Federal, además de los abogados defensores y querellantes, lo que implica la participación de más de una veintena de letrados en una audiencia de carácter oral y público.

Frente a este escenario, y teniendo en cuenta la necesaria presencia de las partes, del público y del personal judicial, la sede habitual del Tribunal Oral Federal resultaba insuficiente para garantizar condiciones adecuadas de espacio, organización y seguridad.

En consecuencia, el Tribunal resolvió fijar como sede el auditorio de la casa de estudios, ubicado sobre avenida Libertad 5460, en la capital correntina. De esta manera, se busca asegurar el normal desarrollo del acto procesal y cumplir con el principio de publicidad que exige esta instancia judicial.