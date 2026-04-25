Motorola «sale a la cancha» en Argentina con su colección oficial de la FIFA World Cup 26: cuánto cuesta

En un movimiento que une la pasión por el fútbol con la tecnología de lujo, Motorola anunció el desembarco en el país de la FIFA World Cup 26 Collection. Como socio oficial de smartphones del torneo, la marca presentó una edición especial de sus modelos más avanzados, el motorola razr fold y el motorola edge 70 fusion, diseñados para capturar la energía y la unidad del próximo mundial.

Esta colección no solo se destaca por su potencia técnica, sino por una estética profundamente arraigada en la cultura del fútbol. Ambos dispositivos cuentan con refinados detalles chapados en oro de 24 quilates, elevando el concepto de diseño premium.

El razr fold presenta una cubierta con un patrón de puntos en relieve que imita la textura de los materiales del juego, mientras que el edge 70 fusion opta por un acabado tipo cuero que recuerda a un balón de fútbol tradicional.

Además del hardware, la experiencia de usuario se personaliza con software exclusivo: desde herramientas en la cámara para que los aficionados compartan sus colores, hasta fondos de pantalla, tonos de llamada temáticos y el acceso preinstalado a la aplicación de la FIFA. Incluso se incluye el juego arcade FIFA Heroes, del cual Motorola es socio exclusivo.

Motorola razr fold (Edición Coleccionable) Pantallas: Externa de 6,6” e interna plegable LTPO 2K de 8,1”.

Externa de 6,6” e interna plegable LTPO 2K de 8,1”. Cámara: Sistema triple de 50 MP con sensor Sony LYTIA™ y grabación en Dolby Vision. Calificado por DXOMARK como el mejor sistema de cámara en el segmento de plegables.

Sistema triple de y grabación en Dolby Vision. Calificado por DXOMARK como el mejor sistema de cámara en el segmento de plegables. Extras: Compatibilidad con el lápiz moto pen ultra y una de las baterías de mayor capacidad entre los plegables actuales.

Compatibilidad con el lápiz y una de las baterías de mayor capacidad entre los plegables actuales. Precio: $3.999.999, disponible en hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis. Motorola edge 70 fusion (Edición Coleccionable) Pantalla: Diseño curvo cuádruple de 144 Hz con certificación de color Pantone.

Diseño curvo cuádruple de 144 Hz con certificación de color Pantone. Cámara: Pionero mundial en incorporar el sensor Sony LYTIA 710 .

Pionero mundial en incorporar el . Rendimiento: Enfoque en Inteligencia Artificial y durabilidad de alta gama.

Enfoque en Inteligencia Artificial y durabilidad de alta gama. Precio: Desde $999.999, disponible en hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis. Ambos modelos ya se pueden adquirir a través de la tienda oficial de Motorola Argentina, sus Flagship stores y motorola stores. El motorola razr fold en sus versiones estándar (Pantone® Blackened Blue y Lily White) llegará al mercado en las próximas semanas.