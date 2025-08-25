¿Querés aprender a elaborar cerveza?: anotate al curso de la UTN

mod1-11

La Facultad Regional Resistencia de UTN, a través del Centro de Investigación QuiTEx, abre la inscripción a una nueva edición de su tradicional curso de elaboración de cerveza, dirigido a quienes deseen adentrarse en el mundo de esta bebida y perfeccionar sus conocimientos sobre el proceso productivo. 

La propuesta abarca no solo la elaboración, sino también buenas prácticas de manufactura y análisis sensorial, herramientas claves para evaluar la calidad y los atributos de cada estilo de cerveza.

A lo largo de cuatro encuentros (dos teóricos y dos prácticos) se recorrerán las etapas del proceso, profundizando en el rol de cada ingrediente y en la selección de los insumos que mejor expresen las virtudes de cada receta.

Las clases se dictarán los viernes, desde el 19 de septiembre, a las 14, durante cuatro semanas consecutivas, en el edificio Anexo de UTN Resistencia (French y avenida Laprida).

Para informes e inscripción, enviar mensaje de WhatsApp al 3625 615165 o, escribir a capacitacion@ca.frre.utn.edu.ar. Los cupos son limitados.

