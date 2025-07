Miriam Gómez: “Estamos recuperando la cultura del esfuerzo y el compromiso en las escuelas del Chaco”

En una entrevista realizada en Radio Provincia, Miriam Gómez, directora de la Regional Educativa 10C, abordó con franqueza el estado crítico de la educación en la provincia y detalló las acciones que se están tomando para revertir la situación. Gómez asumió su cargo en febrero de este año y ya venía de desempeñarse como directora de Nivel Secundario del Ministerio de Educación.

«Recibimos un sistema desarticulado»

La funcionaria explicó que, hasta el año pasado, el nivel secundario no contaba con un régimen académico claro.

«Cada escuela tenía su propio libreto. Algunos chicos pasaban con cinco materias previas, otros con veinte. Fue un caos», expresó. Según detalló, esa desregulación profundizó la crisis educativa que ya existía antes de la pandemia.

«Hay estudiantes en secundaria que no saben leer ni escribir»

Gómez fue contundente al describir el panorama actual:

«Tenemos chicos en secundaria que no saben leer, ni escribir, y no estamos hablando solo de zonas rurales, sino de escuelas periféricas de Resistencia», afirmó. Explicó que esta situación no es nueva y responde a políticas educativas mal diseñadas:

«Se llevó a propósito a los alumnos a un lugar de no esfuerzo, sin hábitos de estudio ni compromiso. Se los perjudicó gravemente».

La responsabilidad de los adultos

La funcionaria no solo responsabilizó al sistema educativo sino también a las familias:

«La familia miró para otro lado. Nadie se preocupaba si el chico llegaba a séptimo sin saber leer o escribir. Ni el director, ni el docente, ni los propios padres».

Además, criticó la falta de vocación de algunos docentes y el uso del estatuto docente como escudo para no cumplir con la tarea:

«El estatuto muchas veces protege al que no quiere trabajar», señaló.

Educación rural: compromiso y desafíos

Miriam Gómez destacó también el trabajo en las zonas rurales, donde a pesar de la falta de recursos, algunos docentes hacen un gran esfuerzo:

«En parajes como Isla Soto o Tacuarí, hay maestros que se quedan toda la semana en la escuela. Son referentes para los chicos y eso cambia todo».

Sin embargo, reconoció que hay escuelas rurales que están quedando vacías por la migración y el despoblamiento del campo:

«En Basaíl, por ejemplo, hay escuelas con dos o tres alumnos. Mantenerlas es difícil, aunque siempre se reubica al personal».

El desafío del presente y la mirada hacia el futuro

Consultada sobre cuánto tiempo llevará revertir esta crisis educativa, Gómez fue sincera:

«Nos va a llevar tiempo. No lo vamos a ver de inmediato, porque es un proceso. Pero soy optimista. Hay programas como Intelexia, que ya están mostrando buenos resultados, sobre todo en primaria».

También subrayó la importancia de volver a una cultura del esfuerzo:

«Queremos un alumno que asista, que estudie, que se comprometa. Porque eso también es disciplina para la vida y el trabajo».

Infraestructura y problemas estructurales

La titular de la Regional 10C señaló además problemas de infraestructura, sobre todo en las escuelas más antiguas de Fontana, Barranqueras y Puerto Tirol:

«Encontramos escuelas en abandono, con problemas de agua y electricidad. Eso no se resolvió en décadas».

Un llamado al compromiso

Gómez concluyó la entrevista con un mensaje claro:

«Tenemos que recuperar la vocación, el espíritu de servicio, y volver a poner a la educación como prioridad. No todo está perdido, pero necesitamos del compromiso de todos».