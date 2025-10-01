Milei se reunió con Macri en la Quinta de Olivos

172557w850h479c.jpg

El presidente Javier Milei recibió a su predecesor Mauricio Macri el domingo en la Quinta Presidencial de Olivos, tras un año de distanciamiento, y a menos de un mes de las elecciones legislativas nacionales .

Los líderes podrían reencontrarse en estos días en la residencia oficial, luego del acercamiento que mantuvieron el domingo, que duró tres horas, en el que hablaron sobre la situación del país. Los acompañó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Según el líder del PRO, no se habló de cargos en la reunión, aunque desde el Gobierno nacional reconocieron que podrían hacer cambios en el gabinete y dar lugar a dirigentes de ese espacio.

