Messi, sobre las esperanzas de Argentina en Qatar: “Siempre hay que creer a lo grande”

Lionel Messi expresó que están muy ilusionados con el Mundial de Qatar 2022, que tienen expectativas altas pero que saben que hay que ir de a poco, ya que hay equipos que “están por encima del resto”.

Brasil, Francia e Inglaterra fueron los equipos que nombró Messi dentro de la lista de los que son candidatos a llevarse el trofeo: “Brasil, Francia e Inglaterra están hoy un poco por encima del resto, pero todo puede pasar”.

“Estamos muy ilusionados por este Mundial. Tenemos un grupo muy lindo, que me hace acordar a lo que fue el de 2014, con muchas ganas pero estamos concentrados en que debemos ir de a poco”, comentó Messi, quién además recordó con cariño al grupo del 2014 y hoy puede traerlo de nuevo gracias a esta generación.

Cómo de costumbre, “Leo” también explicó que la Copa América del 2021 le dio un envión anímico importante al grupo y personalmente a él, ya que era el título que buscaba: “La Copa América fue especial porque era lo que más quería y lo que más me costó. Ya había perdido muchas finales. Había ganado todo con el Barcelona y a nivel personal pero con la selección era la que me faltaba”.

En cuanto a su futuro, ya que aún es una incógnita si Messi seguirá siendo futbolista después del Mundial, o al menos, si lo será como parte del seleccionado, afirmó que “no se ve como entrenador”, que no le llama la atención, pero que supone que seguirá vinculado al fútbol porque es lo que hizo toda su vida.

El capitán del seleccionado argentino arribó hoy a Abu Dhabi y se entrenó a la par de sus compañeros para enfrentarse este miércoles a Emiratos Árabes en lo que será el último partido amistoso antes del inicio de la Copa del Mundo ante Arabia Saudita el 21 de noviembre.