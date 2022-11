Messi se entrenó a la par de sus compañeros y estará en el debut del martes

Impactos: 9

El capitán dejó atrás la sobrecarga muscular que había encendido las alarmas tras la práctica del sábado.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se entrenó hoy con normalidad, luego de haber encendido las alarmas este sábado por una sobrecarga muscular, y podrá estar en el debut del conjunto albiceleste en el Mundial de Qatar 2022 el próximo martes ante Arabia Saudita.

La práctica de ayer dejó una gran preocupación por el estado físico del futbolista del París Saint-Germain, que trabajó de forma diferenciada por una leve sobrecarga, debido a la cantidad de partidos que acumuló durante los últimos días.

No obstante, la mañana dominical trajo alivio, ya que la “Pulga” se entrenó a la par de sus compañeros y su presencia en el estreno mundialista no se encuentra en duda.

En la jornada, los jugadores llevaron adelante movimientos tácticos específicos durante 30 minutos, mientras que después realizaron trabajos de posesión y presión.

De esta manera, Messi estará en el once que saltará al campo de juego contra Arabia Saudita, al tiempo que los laterales sería Nahuel Molina y Marcos Acuña por la derecha y por la izquierda, respectivamente, y el mediocampista Alexis MacAllister tendría una mínima ventaja sobre Alejandro “Papu” Gómez para ocupar el puesto que dejó vacante la lesión de Giovani Lo Celso.

El equipo estaría conformado por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

