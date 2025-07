Mauricio Franco, Defensor del Pueblo Municipal: “La puerta está abierta para asesorar y defender derechos”

En una entrevista cargada de información práctica y reflexión ciudadana, Mauricio Franco, defensor del pueblo municipal, compartió en los micrófonos de Radio Provincia cómo funciona este organismo, su rol dentro del entramado institucional local y los principales reclamos de los vecinos. A poco de cumplirse el primer año de gestión, Franco destacó la apertura de la defensoría a la comunidad, el contacto directo con los ciudadanos y el trabajo conjunto con otras áreas municipales para resolver conflictos cotidianos.

Una defensoría cercana y sin burocracia

Franco remarcó que la Defensoría del Pueblo Municipal no es un organismo judicial ni ejecutivo, sino un espacio de asesoramiento y representación de derechos, con una fuerte vocación de cercanía. Funciona dentro del edificio municipal, sobre avenida Italia 150, y atiende consultas de lunes a viernes, sin turnos ni intermediarios. “Te acercás, abrís la puerta, y te atendemos. No hay bots, no hay máquinas, no hay inteligencia artificial. Hay personas con vocación de servicio”, sostuvo.

En el último año, la defensoría recibió cientos de consultas, tanto presenciales como por WhatsApp y redes sociales. “Solo desde mi teléfono personal, contabilizamos más de 70 consultas por semana. Eso muestra la necesidad de la gente de ser escuchada, de obtener una orientación concreta”, explicó Franco.

¿Qué se puede reclamar ante la defensoría?

La Defensoría Municipal interviene en todo lo que tenga que ver con derechos individuales o colectivos vulnerados por acciones u omisiones del municipio o de empresas que prestan servicios municipales. También asesora en casos donde no tiene competencia directa, orientando a los ciudadanos hacia el organismo que sí corresponde.

Entre los reclamos más frecuentes se encuentran:

Problemas entre vecinos (árboles que invaden medianeras, filtraciones, mascotas, ruidos molestos).

Consultas sobre obras públicas (ripio, bacheo, falta de desagües).

Reclamaciones por servicios municipales deficientes.

Asesoramiento en casos de consumo, conflictos civiles y trámites administrativos.

“Muchos vecinos nos consultan por cuestiones que terminan siendo de competencia judicial o provincial. Por ejemplo, el transporte público lo regula el gobierno provincial. Nosotros no podemos actuar directamente, pero sí asesoramos y derivamos correctamente”, explicó.

Un ejemplo: el conflicto entre vecinos

Uno de los puntos más repetidos por Franco es el rol de mediación vecinal que cumple la defensoría. “La mayoría de los conflictos que recibimos no son estructurales, sino sociales. Falta de empatía, falta de educación cívica. Hay personas que no entienden que vivir en comunidad implica respetar al otro. Queremos que eso cambie”.

En casos de disputas por medianeras, árboles que rompen muros o fiestas con música fuerte, el organismo busca canalizar la queja hacia la oficina de mediación municipal o, si es necesario, hacia la justicia civil. “No podemos entrar a una casa ni obligar a nadie. Pero sí podemos acercar a las partes y tratar de encontrar una solución amigable. Eso ya cambia mucho las cosas”.

Casos de consumo: estafas, tickets y derechos vulnerados

En el programa también se abordó una problemática en auge: las estafas digitales o incumplimientos de empresas etiqueteras, como ocurrió recientemente con el caso del recital suspendido de la banda “Sopa Contraria”. Franco indicó que, si bien la defensoría municipal no tiene competencia directa sobre empresas nacionales o tarjetas de crédito, sí puede asesorar y derivar al consumidor a Defensa del Consumidor (Gobierno del Chaco), o bien al fuero penal si se trata de una estafa.

“Lo más importante es saber que hay herramientas y caminos para reclamar. Defensa del Consumidor funciona en Obligado 150 y tiene un sistema digital muy ágil. También, si se considera delito, pueden acudir a la fiscalía en 9 de Julio al 200. Todo esto es gratuito y está al alcance del vecino”, remarcó.

El equilibrio de los derechos y el rol del Estado

Consultado sobre si las resoluciones de la defensoría son vinculantes para el municipio, Franco explicó que tienen fuerza legal, aunque su verdadera herramienta es el consenso. “Nuestra tarea es mediar, acercar, asesorar. A veces el camino judicial es más largo. Nosotros buscamos que la respuesta sea rápida, efectiva, sin burocracia. No somos oposición al municipio, sino una herramienta para mejorar la gestión desde la ciudadanía”.

También valoró el trabajo articulado con otras áreas municipales, como la Defensoría de Niños y Adolescentes, la Oficina de Violencia Contra la Mujer, y la Defensoría Barrial del barrio Güiraldes. “Hay mucha demanda social, y cada oficina tiene una función clave. Trabajamos coordinadamente, porque al vecino no le importa a qué oficina le toca, lo que quiere es una solución”.

Conocer y ejercer los derechos

Antes de despedirse, Franco dejó un mensaje claro: “El primer paso para hacer valer tus derechos es conocerlos. Y si no sabés por dónde empezar, acércate. Estamos para eso. El Estado tiene que estar cerca, con rostro humano. Es la única manera de construir una mejor convivencia”.

Desde el estudio se propuso abrir una columna periódica en el programa “Todos a la Mañana”, con un consultorio ciudadano para evacuar dudas frecuentes de la audiencia sobre derechos, consumo, convivencia y trámites. Mauricio Franco aceptó el compromiso con entusiasmo: “Para eso estamos. Para informar, orientar y defender. Siempre a disposición”.