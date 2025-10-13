Más de 500 motoviajeros participaron del II Motoencuentro Internacional en Puerto Tirol

Puerto Tirol vivió un fin de semana a pura camaradería, música y pasión por las motos con la realización del II Motoencuentro Internacional, desarrollado en el Polideportivo Municipal, donde se congregaron más de 500 motoviajeros provenientes de distintas localidades, provincias y países vecinos.

El evento fue organizado por el grupo Motoviajeros Puerto Tirol, integrado por Elio, Alexis y Etel, quienes coordinaron junto al Municipio una nueva edición que combinó espectáculos, reconocimientos y un ambiente de confraternidad.

Durante la jornada, estuvieron presentes el intendente Humberto “Cacho” De Pompert, la presidenta del Concejo Deliberante, Dra. Agustina Fernández Gariboglio, el secretario de Gobierno, Mauro Gutiérrez, y el director del Área Cultural, Lic. Facundo García, quienes recibieron menciones de agradecimiento por el acompañamiento institucional al evento.

Por la noche, debido a la lluvia, los shows musicales se trasladaron al interior del Polideportivo, donde el público disfrutó del rock en vivo con las presentaciones de Totalmente Poseídos, Sisi Rock y Piedra Libre.

El encuentro contó además con el apoyo de Lotería Chaqueña, cuyo acompañamiento permitió fortalecer la propuesta turística y recreativa, generando un importante movimiento económico y de visitantes en la localidad.

Desde el Municipio de Puerto Tirol destacaron el éxito de la convocatoria y el trabajo conjunto con la comunidad motera. “Estos eventos no solo promueven el turismo, sino que refuerzan la identidad cultural y el espíritu de hospitalidad que caracteriza a nuestro pueblo”, expresaron las autoridades locales.

El cierre estuvo marcado por el agradecimiento a todos los participantes y la invitación a regresar en la próxima edición: “Buena ruta y buen regreso a casa”.

 

